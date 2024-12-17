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23:36, 17 декабря 2024Мир

В Госдепе ушли от ответа на вопрос про контакты с Украиной после убийства Кириллова

В Госдепе ушли от ответа на вопрос про контакт с Киевом после убийства Кириллова
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер ушел от ответа на вопрос РИА Новости про контакты США и Украины после убийства генерала-лейтенанта Игоря Кириллова.

«У меня нет информации о приватных коммуникациях, чтобы говорить о них сегодня», — сказал он. По словам Миллера, каждая страна может самостоятельно сообщить о степени своего участия. Представитель Госдепа подчеркнул, что в США не причастны к убийству.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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