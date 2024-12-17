Госдеп отверг причастность США к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер рассказал, что США не имеют никакого отношения к теракту в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

«Могу вам сказать, что США не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», — заверил он.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что из-за рубежа за весь день не последовало никакой реакции, за исключением публикации Financial Times и «Би-би-си», цитирующих мнение СБУ об абсолютно законной цели, подчеркнув, что теракт в Москве стал продолжением спирали одобрения Западом действий Киева, которая раскручивалась все эти годы.