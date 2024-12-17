В МИД назвали молчание Запада соучастием в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

Захарова: молчание делает Запад соучастником теракта против генерала Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и заявила, что молчание Запада делает его соучастником теракта.

Дипломат обратила внимание, что из-за рубежа за весь день не последовало никакой реакции, за исключением публикации Financial Times и «Би-би-си», цитирующих мнение СБУ об «абсолютно законной цели».

Захарова подчеркнула, что теракт в Москве стал продолжением спирали одобрения Западом действий Киева, которая раскручивалась все эти годы.

«Следствие установит детали: кто убивал, кто заказывал. Только уже сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял», — заключила представитель МИД.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.