В ООН поднимут вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова

Полянский: Россия поднимет в ООН вопрос о теракте против генерала Кириллова

Россия поднимает в ходе запрошенного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН вопрос о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем канале в Telegram.

«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянии на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса», — рассказал дипломат.

Полянский также подчеркнул, что произошедшее преступление должны осудить все страны мира. Кроме того, он призвал наказать тех, кто устроил теракт.

Генерал-лейтенант Кириллов служил в должности начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России. На рифингах Министерства обороны в прошлом году он рассказывал о готовящихся терактах на территории России. Брифинг с его участием ожидался и сегодня.