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08:45, 17 декабря 2024Силовые структуры

Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате

Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Два человека погибли рано утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Эти данные подтвердили в Следственном комитете.

Сам Кириллов был начальником радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России и с 2021 года являлся Героем труда России. Он проводил брифинги Министерства обороны в прошлом году, на которых рассказывал о готовящихся терактах на территории России. Также брифинг с его участием ожидался сегодня.

Взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката

Самодельное взрывное устройство (СВУ) могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Как пишет Shot, преступник припарковал электросамокат с примотанным к нему СВУ около трех часов ночи. Вероятно, в момент активации устройства сам подрывник или его сообщник могли находиться в зоне видимости ситуации.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В результате взрыва осколки взрывного устройства разлетелись на десятки метров — на первых трех этажах дома выбило стекла, также пострадала облицовка здания и близстоящие автомобили. В экстренных службах уточнили, что мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

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Возбуждено уголовное дело

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте.

Правоохранители находятся на месте преступления. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Начались поиски причастных к преступлению.

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