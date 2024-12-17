Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:09, 17 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыта личность погибшего в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов погиб после взрыва на Рязанском проспекте
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России. Он также с 2021 года являлся Героем труда России.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате не выжили двое мужчин. Вторым оказался помощник Кириллова. Самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за которого и произошла трагедия, было примотано к ручке электронного самоката. Следователи возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?

      Рособрнадзор высказался об идее ввести новую оценку знаний выпускников школ

      Раскрыта личность погибшего в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

      Глава РВСН сообщил об испытательных пусках ракет на максимальную дальность

      Россияне назвали топ причин задержаться на одном рабочем месте

      Порномодель рассказала о неприятных последствиях секса с 919 мужчинами за сутки

      Мужчина вышел из дома утром и обнаружил неприятный сюрприз от соседского ребенка

      Срок следствия по делу о расправе над байкером в Москве продлили

      Рябков оценил шансы БРИКС создать систему платежей и расчетов

      Названа сумма ущерба Минобороны по делу о некачественных сухпайках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше