Раскрыта личность погибшего в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов погиб после взрыва на Рязанском проспекте

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России. Он также с 2021 года являлся Героем труда России.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате не выжили двое мужчин. Вторым оказался помощник Кириллова. Самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за которого и произошла трагедия, было примотано к ручке электронного самоката. Следователи возбудили уголовное дело.