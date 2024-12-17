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07:38, 17 декабря 2024Силовые структуры

По факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве возбудили уголовное дело

В Москве следователи возбудили дело после взрыва на Рязанском проспекте
Варвара Митина (редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве следователи возбудили уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, отметили в ведомстве. Начались поиски причастных к преступлению.

В столичной прокуратуре заявили «Ленте.ру», что контролируют установление всех обстоятельств и расследование дела.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате не выжили двое мужчин. Предварительно, они военные. Самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за которого и произошла трагедия, было примотано к ручке электронного самоката.

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