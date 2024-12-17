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07:10, 17 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыто число жертв после взрыва во дворе жилого дома в Москве

Два военнослужащих погибли после взрыва во дворе жилого дома в Москве
Варвара Митина (редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После взрыва во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, оба мужчины были военными. Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате в доме на первых трех этажах выбило стекла, а на первом этаже еще и двери.

Ранее самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте сработало в белом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado в центре Донецка.

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