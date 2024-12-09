Раскрыты подробности о взрыве внедорожника в центре Донецка

СВУ мощностью около 100-200 граммов сработало во внедорожнике в Донецке

Самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте сработало в белом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado в центре Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, СВУ, предположительно, заложили под сиденье водителя. Взрыв произошел, когда мужчина и женщина сели в машину. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Автомобиль купили три месяца назад.

Ранее сообщалось, что больше всего машина повреждена в районе водительской двери. По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело.