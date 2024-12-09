Раскрыто имя жертвы во взорванной в Донецке машине

В Донецке после взрыва машины погиб начальник Еленовской колонии Евсюков

Начало событий в новости Раскрыты подробности о взрыве внедорожника в центре Донецка

Во взорванной в Донецке машине находился начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Евсюков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадала его супруга — она госпитализирована в тяжелом состоянии. Под днищем их автомобиля Toyota Land Cruiser был установлен пластид — бомба находилась под сиденьем водителя. Ее мощность составила около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел, когда супруги сели в машину.

Украинские власти возбудили против Евсюкова и его заместителя уголовное дело, возложив на них вину за трагические последствия прилета нескольких американских Himars по колонии в июле 2022 года. Находившие там военнопленные ВСУ с «Азовстали» получили летальные ранения.

Ранее 9 декабря сообщалось, что по факту взрыва машины в центре Донецка следователи возбудили уголовное дело