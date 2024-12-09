Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 9 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыто имя жертвы во взорванной в Донецке машине

В Донецке после взрыва машины погиб начальник Еленовской колонии Евсюков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Донецке:
Начало событий в новости Раскрыты подробности о взрыве внедорожника в центре Донецка

Кадр: Telegram-канал Mash

Во взорванной в Донецке машине находился начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Евсюков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадала его супруга — она госпитализирована в тяжелом состоянии. Под днищем их автомобиля Toyota Land Cruiser был установлен пластид — бомба находилась под сиденьем водителя. Ее мощность составила около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел, когда супруги сели в машину.

Украинские власти возбудили против Евсюкова и его заместителя уголовное дело, возложив на них вину за трагические последствия прилета нескольких американских Himars по колонии в июле 2022 года. Находившие там военнопленные ВСУ с «Азовстали» получили летальные ранения.

Ранее 9 декабря сообщалось, что по факту взрыва машины в центре Донецка следователи возбудили уголовное дело

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Раскрыта сумма награды за взорванного в ДНР начальника колонии
      Последние новости

      Экс-начальник колонии ДНР погиб при подрыве авто. За его голову предлагали 21 тысячу долларов. Что об этом известно?

      В Сирии ввели комендантский час

      Министр обороны Украины отчитался перед Пентагоном о ситуации на фронте

      Шнуров назвал самое яркое событие года

      В России раскрыли дальнейшую судьбу Асада

      В Москве выпало очень много снега

      Трем российским регионам пообещали аномальное тепло

      Доктор Мясников развеял популярный миф о переохлаждении почек

      Россия ударила по железнодорожным объектам на Украине

      Россиянка на шестом месяце беременности двойней вызвала выкидыш и отрезала пуповину ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше