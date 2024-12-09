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09:59, 9 декабря 2024Силовые структуры

После взрыва внедорожника в центре Донецка возбудили уголовное дело

В ДНР следователи возбудили дело после взрыва машины в центре Донецка
Варвара Митина (редактор)
СюжетВзрыв в Донецке:

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) следователи возбудили уголовное дело после взрыва белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в центре Донецка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователи уже назначили ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническую.

В результате взрыва серьезно пострадали два человека. Больше всего машина повреждена в районе водительской двери.

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