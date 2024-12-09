В российском городе взорвался внедорожник

В Донецке произошел взрыв внедорожника

В Донецке произошел взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате серьезно пострадали два человека. Взрыв случился в центре города. Больше всего машина повреждена в районе водительской двери.

Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Пострадали три человека. После этого следователи возбудили уголовное дело. Внедорожник принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору М.