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09:48, 15 октября 2024Силовые структуры

Стала известна личность хозяина подорванного в Москве внедорожника

Подорванный в Москве внедорожник с помощью СВУ принадлежит столичному бизнесмену

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Внедорожник, подорванный с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) на юго-западе Москвы, принадлежит 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, хозяин машины занят в сфере общепита и владеет компанией «Шейкер Групп». Один из ее проектов — бар «Гадкий Койот». Одной из версией подрыва считается профессиональная деятельность предпринимателя.

О подрыве внедорожника Tank юго-западе Москвы стало известно ранее, 15 октября. Предприниматель заметил на капоте автомобиля детскую пеленку и решил убрать ее, тогда и произошел взрыв. Оказалось, что под пеленкой в пакете лежало СВУ. В результате пострадали три человека, среди которых ребенок. Их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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      Илона Палей
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