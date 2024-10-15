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09:38, 15 октября 2024Силовые структуры

Дело возбудили после подрыва машины с помощью СВУ в Москве

В Москве СК возбудил дело о покушении после подрыва машины с помощью СВУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве возбудили уголовное дело после подрыва машины с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

Дело расследуется по части 3 статьи 30 и пункту «а», «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В результате взрыва СВУ пострадали три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.

О подрыве машины стало известно ранее, 15 октября. Инцидент произошел на Профсоюзной улице, во дворе которой был припаркован китайский внедорожник Tank.

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      Илона Палей
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