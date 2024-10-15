В машине россиянина сработало самодельное взрывное устройство

В Москве в машине сработало взрывное устройство, три человека пострадали

В Москве под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пострадало три человека, среди которых ребенок. Мужчин с ранениями ног и рук, а также ребенка с рассеченной головой госпитализировали.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице, во дворе которой был припаркован китайский внедорожник Tank. Владелец заметил на капоте автомобиля детскую пеленку и решил убрать ее, тогда и произошел взрыв. Оказалось, что под пеленкой в пакете лежал СВУ.