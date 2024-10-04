Раскрыты подробности подрыва машины сотрудника ЗАЭС

Взрывное устройство сработало в машине сотрудника ЗАЭС Короткова, он погиб

В Запорожской области в машине начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) Андрея Короткова сработало самодельное взрывное устройство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Устройство заложили под припаркованный автомобиль у дома мужчины на бульваре Каштанова в Энергодаре. Когда Коротков сел в машину, оно сработало. Сотрудник ЗАЭС не выжил.

Коротков, как заявляется, добровольно пошел на сотрудничество с Россией, передав списки сотрудников станции.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ. Ранее о подрыве сообщалось в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Украины. В ГУР подчеркнули, что каждого преступника «ждет справедливое возмездие».