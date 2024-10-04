Машину сотрудника ЗАЭС подорвали в Энергодаре

ГУР Украины: в Энергодаре подорвали машину сотрудника ЗАЭС

В Энергодаре подорвали машину сотрудника Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Как сообщили в ведомстве, автомобиль принадлежал начальнику отдела пропускного режима атомной станции Андрею Короткову. Отмечается, что мужчина добровольно пошел на сотрудничество с Россией, передав списки сотрудников станции, а также занимал пророссийскую позицию.

В ГУР подчеркнули, что каждого преступника «ждет справедливое возмездие».

Ранее в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. Задержанные попытались незаконно проникнуть на территорию России из Литвы.