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09:50, 3 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка

ФСБ задержала шпионов с Украины на российско-литовском участке границы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, задержанные попытались незаконно проникнуть на территорию России из Литвы. Было установлено, что одной из целей их операции было похищение и незаконное перемещение через границу российского ребенка, отцом которого был сотрудник ГУР Украины.

Также задержанные занимались сбором сведений о защищенности российско-литовской госграницы для последующей нелегальной заброски агентуры. Возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ, фигурантов взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двоих жителей Херсонской области за совершение теракта.

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      Илона Палей
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