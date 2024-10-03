ФСБ задержала двоих жителей Херсонской области за совершение теракта

ФСБ поймала двоих жителей Херсонской области за подрыв административного здания

В Херсонской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двоих местных жителей за подрыв административного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

По данным агентства, злоумышленникам 30 и 36 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По информации правоохранителей, они совершили подрыв в октябре 2022 года. При задержании в оборудованном фигурантами тайнике силовики обнаружили и изъяли две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, унифицированные запалы и дымовую шашку. Все это они планировали использовать для осуществления последующих терактов.

Ранее сообщалось о том, что В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, которая корректировала ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.