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09:30, 3 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двоих жителей Херсонской области за совершение теракта

ФСБ поймала двоих жителей Херсонской области за подрыв административного здания

Кадр: Telegram-канал ТАСС

В Херсонской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двоих местных жителей за подрыв административного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

По данным агентства, злоумышленникам 30 и 36 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По информации правоохранителей, они совершили подрыв в октябре 2022 года. При задержании в оборудованном фигурантами тайнике силовики обнаружили и изъяли две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, унифицированные запалы и дымовую шашку. Все это они планировали использовать для осуществления последующих терактов.

Ранее сообщалось о том, что В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, которая корректировала ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.

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      Анна Габай
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