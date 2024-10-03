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10:16, 3 октября 2024Силовые структуры

Задержание двоих попытавшихся выкрасть ребенка сотрудников ГУР Украины попало на видео

Появилось видео задержания украинских шпионов на границе РФ с Литвой
Начало событий в новости ФСБ задержала двух сотрудников ГУР Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала на видео, как ее сотрудники спасли ребенка из рук агентов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал «Zvezdanews»

По данным правоохранителей, во время допроса злоумышленники признались в попытке похищения и в сборе данных о защите российской госграницы.

Операция по задержанию злоумышленников проходила ночью. На кадрах видно, как силовики остановили автомобиль и вывели из него фигурантов. Один из оперативников забрал ребенка. Затем один из похитителей, стоя на коленях, рассказал, что они действовали по заданию некого сотрудника ГУР по имени Юрий. Кроме того, остальные задержанные рассказали, что они осуществляли съемку и разведку средств охраны государственной границы Российской Федерации по заданию ГУР.

Ранее сообщалось о том, что одной из целей их операции было похищение и незаконное перемещение через границу российского ребенка, отцом которого был сотрудник ГУР Украины. Они попытались незаконно проникнуть на территорию России из Литвы.

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      Анна Габай
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