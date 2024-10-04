Следователи возбудили дело после подрыва машины сотрудника Запорожской АЭС

СК возбудил дело по факту убийства начальника группы пропусков ЗАЭС Короткова

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после подрыва машины начальника группы пропусков Запорожской АЭС Андрея Короткова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статьям 105 УК РФ и статье 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. В настоящее время на месте преступления проводятся следственные действия. В ходе осмотра криминалисты изъяли интересующие следствие предметы, идет допрос свидетелей и очевидцев происшествия. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к подрыву.

В Энергодаре 4 октября в машине Короткова сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Потерпевший был доставлен в больницу, но получил ранения, несовместимые с жизнью. СВУ было заложено в автомобиль неизвестными, оно сдетонировало, когда Коротков сел в салон автомобиля.