Следователи возбудили дело после подрыва машины сотрудника Запорожской АЭС

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после подрыва машины начальника группы пропусков Запорожской АЭС Андрея Короткова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Расследование ведется по статьям 105 УК РФ и статье 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. В настоящее время на месте преступления проводятся следственные действия. В ходе осмотра криминалисты изъяли интересующие следствие предметы, идет допрос свидетелей и очевидцев происшествия. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к подрыву.
В Энергодаре 4 октября в машине Короткова сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Потерпевший был доставлен в больницу, но получил ранения, несовместимые с жизнью. СВУ было заложено в автомобиль неизвестными, оно сдетонировало, когда Коротков сел в салон автомобиля.