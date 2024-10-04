Взорванная машина сотрудника Запорожской АЭС попала на видео

СК показал взорванную в Энергодаре машину сотрудника Запорожской АЭС

Начало событий в новости Следователи возбудили дело после подрыва машины сотрудника Запорожской АЭС

На месте подрыва автомобиля с сотрудником Запорожской АЭС работают следователи и криминалисты. В Следственном комитете (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видна взорванная машина, сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия.

СК возбудил уголовное дело после подрыва машины начальника группы пропусков Запорожской АЭС Андрея Короткова. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению.

В Энергодаре 4 октября в машине Короткова сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Потерпевший был доставлен в больницу, но получил ранения, несовместимые с жизнью. СВУ было заложено в автомобиль неизвестными, оно сдетонировало, когда Коротков сел в салон автомобиля.