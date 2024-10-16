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11:39, 16 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве машины бизнесмена в Москве

Подозреваемый в подрыве машины бизнесмена в Москве служил в белорусском спецназе
Начало событий в новости В машине россиянина сработало самодельное взрывное устройство

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Подозреваемый в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, задержанный сказал, что служил в спецназе Белоруссии. Кроме того отмечается, что на его странице в одной из социальных сетей указано, что он служил в ВЧ 3214. Это часть находится в составе внутренних войск МВД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы во время следственных действий повел силовиков по ложному следу.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.

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      Анна Габай
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