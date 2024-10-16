Раскрыта новая деталь допроса подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве

Подозреваемый в покушении на бизнес-партнера повел силовиков по ложному следу

Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы во время следственных действий повел силовиков по ложному следу. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, мужчина сделал это, чтобы отвести от себя подозрения. Правоохранители позвонили подозреваемому сразу после взрыва. Тогда он заявил, что узнал о произошедшем из новостей и находится в шоковом состоянии. Мужчина предположил, что покушение на Мишачева могло произойти из-за невыплаты зарплат работникам одного из ресторанов.

Вечером 15 октября силовики пришли в квартиру подозреваемого и обнаружили у него дома большой арсенал оружия. Сейчас следователи полагают, что мотивом для покушения был конфликт относительно ведения бизнеса.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.