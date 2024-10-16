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00:56, 16 октября 2024Силовые структуры

У подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве нашли схрон с оружием

СК РФ нашел схрон с оружием у подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Фото: Unsplash

Правоохранители провели обыск по месту проживания подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена на юго-западе Москвы. Об этом написал столичный Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

Во время обысков был обнаружен схрон с оружием. Так, у мужчины нашли несколько автоматов, патроны и военную экипировку. «По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — отметили в ведомстве.

Ранее стали известны подробности о подозреваемом в подрыве внедорожника в Москве. «Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — сообщили в СК РФ.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.

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      Марина Совина
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