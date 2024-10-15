Самодельная мина взорвалась на капоте автомобиля предпринимателя в Москве

На юго-западе Москвы взорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий Койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте автомобиля бизнесмена.

Неизвестные подложили бомбу на машину бизнесмена

Подозрительный пакет на машине предпринимателя первым заметил его сосед во время прогулки с собакой. Он поднялся к Мишачеву и рассказал об этом, после чего хозяин машины вместе с соседом и сыном поспешил к авто для расчистки.

В тот момент, когда Мишачев попытался убрать пакет, прогремел взрыв. По данным оперативных служб, мощность взрывного устройства не превышала ста граммов в тротиловом эквиваленте.

При взрыве пострадали три человека

В результате взрыва пострадали три человека — Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в припаркованную рядом машину. У предпринимателя частично оторвало руку, также у него открытый перелом. Сосед получил осколочное ранение бедра, а у ребенка рассечение головы.

Покушаться на бизнесмена могли его конкуренты

Заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) на капот внедорожника бизнесмена Мишачева в Москве могли его конкуренты, сообщает Telegram-канал Shot. Профессиональная деятельность хозяина машины является одной из версий подрыва.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кроме того, предприниматель задолжал сотрудникам зарплату — об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, на этой почве у мужчины были конфликты с сотрудниками его заведений. На ближайшие дни было запланировано собрание, на котором должен был обсуждаться вопрос выплат. Правоохранители рассматривают месть подчиненных как одну из версий покушения.

Виктор Мишачев известен в ресторанном бизнесе

44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, пострадавшему при взрыве, принадлежит компания «Шейкер Групп», в которую входят бары под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясной ресторан. Всего бизнесмен владеет долями в 13 компаниях, в основном связанными с деятельностью общепита.