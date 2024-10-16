Жена подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве отказалась принять его вину

Жена подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве не принимает его вину

Начало событий в новости Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве машины бизнесмена в Москве

Жена подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена Виктора Мишачева отказалась принять его вину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, она сказала, что не может принять вину мужа и осознать ее, потому что он вряд ли на такое способен.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе. На странице подозреваемого в одной из социальных сетей указано, что он служил в ВЧ 3214. Эта часть находится в составе внутренних войск МВД Белоруссии.

