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13:14, 16 октября 2024Силовые структуры

Жена подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве отказалась принять его вину

Жена подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве не принимает его вину
Начало событий в новости Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве машины бизнесмена в Москве

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Жена подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена Виктора Мишачева отказалась принять его вину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, она сказала, что не может принять вину мужа и осознать ее, потому что он вряд ли на такое способен.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе. На странице подозреваемого в одной из социальных сетей указано, что он служил в ВЧ 3214. Эта часть находится в составе внутренних войск МВД Белоруссии.

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      Анна Габай
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