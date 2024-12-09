Раскрыта сумма награды за взорванного в ДНР начальника колонии

На Украине объявлялась награда в $21 тысячу за начальника колонии ДНР Евсюкова

Раскрыто имя жертвы во взорванной в Донецке машине

Начало событий в новости Раскрыто имя жертвы во взорванной в Донецке машине

На Украине объявлялась награда за начальника колонии в Донецкой народной республике (ДНР) Сергея Евсюкова, который стал жертвой взрыва в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Киллерам обещали 21 тысячу долларов.

9 декабря автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался, когда в него сели Евсюков с супругой. Под днищем машины был установлен пластид — бомба находилась под сиденьем водителя. Ее мощность составила около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Евсюков получил несовместимые с жизнью травмы. Его супруга госпитализирована в тяжелом состоянии.

Украина возложила на Евсюкова и его заместителя вину за трагические последствия прилета нескольких американских Himars по колонии в июле 2022 года. Находившие там военнопленные ВСУ с «Азовстали» получили летальные ранения.