Во ФСИН прокомментировали детали о жертве взорванного в Донецке автомобиля

ФСИН опровергла, что погибший во взорванной в Донецке машине служил в ведомстве

Начало событий в новости Раскрыта сумма награды за взорванного в ДНР начальника колонии

Мужчина из взорванного в Донецке автомобиля Toyota Land Cruiser не служил в структурах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом ТАСС заявили в Главном управлении ФСИН по Донецкой народной республике (ДНР).

Там опровергли опубликованную информацию о том, что в машине находился бывший начальник Еленовской колонии Сергей Евсюк (ранее его фамилию называли Евсюков). Распространяемые публикации не соответствуют действительности, подчеркнули в ведомстве.

Ранее 9 декабря сообщалось, что на Украине объявлялась награда за его жизнь. Киллерам обещали 21 тысячу долларов. Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался, когда в него сели Евсюков с супругой. Под днищем машины был установлен пластид — бомба находилась под сиденьем водителя. Ее мощность составила около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Евсюков получил несовместимые с жизнью травмы. Его супруга госпитализирована в тяжелом состоянии.

Украина возложила на Евсюкова и его заместителя вину за трагические последствия прилета нескольких американских HIMARS по колонии в июле 2022 года. Находившиеся там военнопленные ВСУ с «Азовстали» получили летальные ранения.

