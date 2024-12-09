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14:06, 9 декабря 2024Силовые структуры

Взорванная в Донецке машина попала на видео

СК показал видео взорванной в Донецке машины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Во ФСИН прокомментировали детали о жертве взорванного в Донецке автомобиля

Следственный комитет (СК) России показал видео со взорванной в центре Донецка машиной Toyota Land Cruiser. Запись с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах виден поврежденный внедорожник, эпицентр взрыва пришелся на водительское сидение.

ФСИН опровергла, что водитель служил в структурах ведомства. Там назвали недостоверной информацию, что жертвой взрыва стал бывший начальник Еленовской колонии Сергей Евсюк (ранее его фамилию называли Евсюков).

СВУ сработала, когда мужчина и женщина вели в машину. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Его спутница госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее 9 декабря сообщалось, что на Украине объявлялась награда за его жизнь. Киллерам обещали 21 тысячу долларов.

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