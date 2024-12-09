Взорванная в Донецке машина попала на видео

СК показал видео взорванной в Донецке машины

Во ФСИН прокомментировали детали о жертве взорванного в Донецке автомобиля

Начало событий в новости Во ФСИН прокомментировали детали о жертве взорванного в Донецке автомобиля

Следственный комитет (СК) России показал видео со взорванной в центре Донецка машиной Toyota Land Cruiser. Запись с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах виден поврежденный внедорожник, эпицентр взрыва пришелся на водительское сидение.

ФСИН опровергла, что водитель служил в структурах ведомства. Там назвали недостоверной информацию, что жертвой взрыва стал бывший начальник Еленовской колонии Сергей Евсюк (ранее его фамилию называли Евсюков).

СВУ сработала, когда мужчина и женщина вели в машину. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Его спутница госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее 9 декабря сообщалось, что на Украине объявлялась награда за его жизнь. Киллерам обещали 21 тысячу долларов.