Следствие раскрыло подробности подрыва генерала Российской армии в Москве

Mash: генерала Кириллова взорвали дистанционно, с помощью камеры видеонаблюдения

Подрыв генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова был осуществлен дистанционно, с помощью камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, вероятнее всего, камера была установлена на самокате вместе со взрывным устройством. Правоохранители считают, что подрыв генерала Кириллова был организован аналогично покушению на офицера Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, произошедший 24 июля на Синявинской улице в Москве. Тогда взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля военнослужащего и расположенную рядом камеру с SIM-картой и было приведено в действие дистанционно.

По информации Mash, вероятнее всего, подрыв Кириллова осуществлен так же. В этот раз также была установлена камера. Она располагалась на самокате вместо фонаря в направлении выхода для того, чтобы взрыв ее уничтожил сразу, так как она является основной уликой. Сам подрывник также действовал дистанционно. Он мог совершить звонок на SIM-карту из любой точки мира.

По информации Telegram-канала 112, взорвавшуюся на Рязанском проспекте бомбу активировали по радиоканалу. Заряд был заложен в урну у подъезда дома генерала. Его мощность составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Кроме того, следствие не исключает, что для слежки на месте подрыва могла быть установлена камера. Версия о том, что в преступлении как-то использовался и электросамокат, найденный поблизости от места происшествия, пока также рассматривается.

Преступление произошло 06:10 мск. К подъезду жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте, подъехал служебный автомобиль. Затем, после того как на улицу вышел Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.