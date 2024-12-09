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12:08, 9 декабря 2024Силовые структуры

Экс-начальник колонии ДНР погиб при подрыве авто. За его голову предлагали 21 тысячу долларов. Что об этом известно?

За голову убитого в ДНР Сергея Евсюкова на Украине предлагали 21 тысячу долларов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел в центре Донецка утром в понедельник, 9 декабря. В результате взрыва один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Жертвой подрыва оказался бывший начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Евсюков. Вторая пострадавшая — его супруга, сотрудница МВД. Она в сознании, но потеряла ногу и находится в тяжелом состоянии.

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

На Украине за голову Евсюкова предлагали десятки тысяч долларов

Известно, что ранее власти Украины возбудили в отношении Евсюкова и его заместителя уголовное дело, возложив на них вину за последствия прилета нескольких американских HIMARS по колонии в июле 2022 года. Тогда в результате удара жертвами стали около 50 находившихся там военнопленных с «Азовстали», еще более 70 человек получили ранения.

Как пишет Mash, за голову Евсюкова после этого на украинских сайтах предлагали награду — 21 тысячу долларов (более двух миллионов рублей).

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Под сиденьем водителя было заложено СВУ

Позже стало известно, что взрыв автомобиля произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Предположительно, СВУ находилось под сиденьем водителя. Взрыв произошел, когда мужчина и женщина сели в машину. Больше всего автомобиль оказался поврежден в районе водительской двери.

В России возбудили уголовное дело

Следователями в ДНР было возбуждено уголовное дело о теракте по факту подрыва белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в центре Донецка.

Правоохранители находятся на месте происшествия и осматривают его для установки всех обстоятельств случившегося. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

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