ФСБ задержала причастных к подрыву капитана Черноморского флота в Севастополе. Теракт организовал замглавы СБУ

ФСБ задержала причастных к подрыву офицера ВМФ Транковского в Севастополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму двоих местных жителей, совершивших в Севастополе теракт, унесший жизнь офицера ВМФ Валерия Транковского — капитана 1-го ранга Черноморского флота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Причастными к преступлению оказались двое жителей Ялты

По данным ФСБ, причастными к преступлению оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Они действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Женщина наблюдала за Транковским, фиксируя его адреса, маршруты передвижения и распорядок дня.

Ее сообщник изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), установил его на автомобиль военнослужащего и позже дистанционно привел в действие. В настоящее время задержанные уже сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания.

Украинский агент, задержанный по делу о теракте в Севастополе Кадр: Telegram-канал SHOT

В сети появились кадры допросов задержанных за подрыв офицера ВМФ

Показания исполнителей подрыва капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе попали на видео. На кадрах оперативной съемки мужчина признается, что летом 2023 года был завербован сотрудниками СБУ, которые поставили перед ним задачу расправиться с высокопоставленным военнослужащим в Севастополе.

В ночь на 13 ноября он заложил СВУ под днище автомобиля офицера ВМФ. В свою очередь, задержанная женщина рассказала о получении от куратора фотографии и номера машины, за которой ей необходимо было следить. Вечером 12 ноября она увидела, что автомобиль Транковского стоит на парковке, и сообщила об этом куратору.

Взорванный автомобиль офицера ВМФ в Севастополе Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Оперативники нашли у пойманных агентов вторую бомбу

При обысках у задержанных нашли вторую бомбу: СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте силовики изъяли в гараже. Мужчину, задержанного за причастность к теракту, Киевский районный суд Крыма отправил в СИЗО на два месяца. Решается вопрос об избрании меры пресечения для его сообщницы.

Сообщница украинского агента, задержанного по делу о теракте в Севастополе Кадр: Telegram-канал SHOT

Теракт против офицера ВМФ организовал замглавы СБУ

Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, теракт против капитана Валерия Транковского в Севастополе организовал замглавы СБУ Александр Поклад.

Преступление спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством Поклада. В настоящее время ФСБ и СКР устанавливают других соучастников теракта.

Фото: Антон Подгайко / Коммерсантъ

Машина капитана Транковского взорвалась 13 ноября

Подрыв автомобиля Транковского произошел около 10 утра 13 ноября в Севастополе на улице Тараса Шевченко. Военный не выжил. Момент подрыва его автомобиля сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах показано, как черный внедорожник Транковского едет по дороге и спустя пару секунд взрывается. По факту преступления СКР возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.