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10:07, 19 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты детали подготовки теракта против капитана Черноморского флота в Севастополе

СК: ялтинец по заданию СБУ собрал и заложил СВУ под машину капитана Транковского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ФСБ назвали организатора подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Следствие выяснило детали подготовки теракта против капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского, машина которого была подорвана 13 ноября в Севастополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По заданию Службы безопасности Украины (СБУ) 47-летний житель Ялты собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и заложил его под автомобиль российского офицера. Бомба была приведена в действие дистанционным способом.

38-летняя жительница Севастополя следила за Транковским, выясняя маршрут его передвижения, распорядок дня. Оба задержаны и дают признательные показания.

Теракт спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством замглавы ведомства Александра Поклада, указали в ФСБ.

Российские правоохранительные органы устанавливают других соучастников преступления.

Машина Транковского взорвалась на улице Шевченко 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, выяснив, что под днищем транспортного средства было установлено самодельное взрывное устройство.

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