Вторую бомбу нашла ФСБ у задержанных за подрыв капитана Черноморского флота

У задержанных за подрыв капитана Транковского ФСБ нашла СВУ

Раскрыты детали подготовки теракта против капитана Черноморского флота в Севастополе

Начало событий в новости Раскрыты детали подготовки теракта против капитана Черноморского флота в Севастополе

Сотрудники ФСБ обнаружили вторую бомбу в ходе обысков у задержанных за подрыв автомобиля капитана первого ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте силовики изъяли в гараже.

По заданию Службы безопасности Украины (СБУ) 47-летний житель Ялты собрал СВУ из компонентов, полученных им через тайники, а затем заложил его под автомобиль российского офицера. Бомба была приведена в действие дистанционным способом.

38-летняя жительница Севастополя следила за Транковским, выясняя маршрут его передвижения, распорядок дня. Оба задержаны и дают признательные показания.

Теракт спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством замглавы ведомства Александра Поклада, указали в ФСБ.

Российские правоохранительные органы устанавливают других соучастников преступления.

Машина Транковского взорвалась на улице Шевченко 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, выяснив, что под днищем транспортного средства было установлено самодельное взрывное устройство.