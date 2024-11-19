В ФСБ назвали организатора подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

ФСБ: замглавы СБУ Поклад организовал подрыв капитана Транковского в Севастополе

Теракт против капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе организовал замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Преступление против российского офицера спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством Поклада.

Задержаны двое причастных к преступлению жителей Крыма — жительница Севастополя 1986 года рождения и житель Ялты 1977 года рождения. Они дали признательные показания.

ФСБ и Следственный комитет (СК) России устанавливает других соучастников теракта.

Машина Транковского взорвалась на улице Шевченко 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, выяснив, что под днищем транспортного средства было установлено самодельное взрывное устройство.