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09:52, 19 ноября 2024Силовые структуры

В ФСБ назвали организатора подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

ФСБ: замглавы СБУ Поклад организовал подрыв капитана Транковского в Севастополе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Теракт против капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе организовал замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Преступление против российского офицера спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством Поклада.

Задержаны двое причастных к преступлению жителей Крыма — жительница Севастополя 1986 года рождения и житель Ялты 1977 года рождения. Они дали признательные показания.

ФСБ и Следственный комитет (СК) России устанавливает других соучастников теракта.

Машина Транковского взорвалась на улице Шевченко 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, выяснив, что под днищем транспортного средства было установлено самодельное взрывное устройство.

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