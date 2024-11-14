Стала известна личность погибшего при подрыве машины в Севастополе капитана

В Севастополе при взрыве погиб начштаба бригады ракетных кораблей ЧФ Транковский

При взрыве автомобиля в Севастополе погиб начальник штаба — заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) капитан первого ранга Валерий Транковский. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По данным издания, Транковский родился в Ленинграде в 1977 году. Он окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова. С 2018 года служил на Черноморском флоте РФ. Принимал участие в специальной военной операции (СВО).

По информации «Ъ», украинские СМИ называют теракт спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ).

Подрыв автомобиля Транковского произошел около 10 утра 13 ноября в Севастополе на улице Тараса Шевченко. Следствие рассматривает основную версию произошедшего — заказное убийство. Неизвестные следили за офицером около семи дней, а затем заложили бомбу под днище автомобиля со стороны водителя. Она сдетонировала, когда машина двигалась в потоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.