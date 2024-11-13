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12:46, 13 ноября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело после взрыва машины с капитаном Черноморского флота

СК возбудил дело о теракте после убийства капитана ЧФ в Севастополе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва машины с 47-летним капитаном Черноморского флота (ЧФ) Валерием Т. в Севастополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Предварительно, военнослужащий стал жертвой срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу его автомобиля. Уточняется, что потерпевший занимал должность начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ. Сейчас СК устанавливают всех причастных к совершению преступления.

По версии следствия, расправа над капитаном была заказной. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.

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