Следствие назвало основную версию подрыва авто капитана Черноморского флота в Севастополе

Следствие назвало заказное убийство основной версией подрыва капитана ЧФ в Крыму

Следствие назвало основную версию подрыва машины капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ей стало заказное убийство. Предварительно установлено, что самодельное взрывное устройство закрепили на днище автомобиля со стороны водителя и привели в действие дистанционно. В это время военный ехал по улице Тараса Шевченко в потоке других машин. Спаси капитана не удалось.

О взрыве автомобиля стало известно ранее, 13 ноября. Очевидцы рассказали, что под днищем у автомобиля образовалась дыра. Последствия взрыва попали на видео.