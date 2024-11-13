Раскрыты подробности о погибшем от взрыва капитане Черноморского флота

Погибший в Севастополе от взрыва был начальником штаба 41-й бригады ЧФ

Погибший от взрыва в Севастополе капитан I ранга Валерий Т. был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Офицеру было 47 лет. Он окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.

Следствие рассматривает основную версию произошедшего — заказное убийство. Неизвестные следили за офицером около семи дней, а затем заложили бомбу под днище автомобиля со стороны водителя. Она сдетонировала, когда машина двигалась в потоке. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционным путем около 10 часов 13 ноября.

Оперативные службы были на месте происшествия уже через пять минут после взрыва. Однако капитан не выжил.