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11:34, 13 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о погибшем от взрыва капитане Черноморского флота

Погибший в Севастополе от взрыва был начальником штаба 41-й бригады ЧФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следствие назвало основную версию подрыва авто капитана Черноморского флота в Севастополе

Кадр: Ruptly

Погибший от взрыва в Севастополе капитан I ранга Валерий Т. был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Офицеру было 47 лет. Он окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.

Следствие рассматривает основную версию произошедшего — заказное убийство. Неизвестные следили за офицером около семи дней, а затем заложили бомбу под днище автомобиля со стороны водителя. Она сдетонировала, когда машина двигалась в потоке. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционным путем около 10 часов 13 ноября.

Оперативные службы были на месте происшествия уже через пять минут после взрыва. Однако капитан не выжил.

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