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12:07, 13 ноября 2024Силовые структуры

Появились подробности о подготовке взрыва машины с капитаном Черноморского флота

Преступники следили 7 дней за погибшим в Севастополе капитаном ЧФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности о погибшем от взрыва капитане Черноморского флота

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Преступники около семи дней следили за капитаном I ранга Валерием Т., автомобиль которого был взорван в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестные установили взрывное устройство на днище автомобиля со стороны водителя и привели его в действие дистанционным путем около 10 часов 13 ноября. Бомба сработала, когда машина капитана двигалась в потоке.

Следствие считает, что расправа над капитаном была заказным преступлением. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки. Он занимал должность начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ).

Офицеру было 47 лет. Он окончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова.

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