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15:10, 13 ноября 2024Силовые структуры

Последствия подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе попали на видео

СК показал видео с места подрыва капитана Черноморского флота в Севастополе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи возбудили дело после взрыва машины с капитаном Черноморского флота

В Севастополе на месте подрыва машины с 47-летним капитаном Черноморского флота (ЧФ) Валерием Т. работают следователи. Они проводят осмотр места происшествия и занимаются сбором вещественных доказательств. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны сотрудники следственной группы, а также покореженный взрывом автомобиль.

СК возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Предварительно, военнослужащий стал жертвой срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу его автомобиля. Потерпевший занимал должность начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ. Сейчас СК устанавливают всех причастных к совершению преступления.

По версии следствия, расправа над капитаном была заказной. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.

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