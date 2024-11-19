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10:32, 19 ноября 2024Силовые структуры

Задержанные за подрыв капитана Черноморского флота рассказали о вербовке СБУ

Задержанный за подрыв капитана ЧФ признался, что СБУ завербовала его в 2023 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Вторую бомбу нашла ФСБ у задержанных за подрыв капитана Черноморского флота

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

Житель Ялты, задержанный в Крыму за подрыв автомобиля капитана первого ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) летом 2023 года. Об этом мужчина рассказал на допросе в ФСБ, передает ТАСС.

Украинский агент признался, что его завербовали с целью совершить теракт против высокопоставленного российского военного. Он собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) из компонентов, которые он забрал из тайника, а затем заложил его под автомобиль офицера. Бомба была активирована специальным пультом, а затем 13 ноября мужчина позвонил на сим-карту с телефона-однодневки и привел ее в действие дистанционным способом, уточняет Telegram-канал Mash. После подрыва машины с военным украинский агент спрятал телефон под камень, а пульт — под бетонную балку.

У него в тайнике силовики нашли в ходе обысков паспорт гражданина Украины и второе СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Теракт спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под общим руководством замглавы ведомства Александра Поклада, указали в ФСБ.

Российские правоохранительные органы устанавливают других соучастников преступления.

Машина Транковского взорвалась на улице Шевченко 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, выяснив, что под днищем транспортного средства было установлено самодельное взрывное устройство.

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