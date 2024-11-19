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10:10, 19 ноября 2024Силовые структуры

Показания задержанных ФСБ исполнителей подрыва офицера ВМФ попали на видео

ФСБ показала видео с показаниями исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Показания исполнителей подрыва капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе попали на видео. Запись публикует РИА Новости.

На ней мужчина признается, что летом 2023 года был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), которые поставили перед ним задачу расправиться с высокопоставленным военнослужащим в Севастополе. В ночь на 13 ноября он заложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля жертвы.

Задержанная женщина рассказала на видео о получении от куратора фотографии и номера машины, за которой ей необходимо было следить. Вечером 12 ноября она увидела, что автомобиль Транковского стоит на парковке, и рассказала об этом куратору. На следующий день машина была подорвана.

О задержании исполнителей теракта в отношении офицера ВМФ сообщалось ранее, 19 ноября. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Они действовали по заданию Службы безопасности Украины.

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