Показания задержанных ФСБ исполнителей подрыва офицера ВМФ попали на видео

ФСБ показала видео с показаниями исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского

Показания исполнителей подрыва капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе попали на видео. Запись публикует РИА Новости.

На ней мужчина признается, что летом 2023 года был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), которые поставили перед ним задачу расправиться с высокопоставленным военнослужащим в Севастополе. В ночь на 13 ноября он заложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля жертвы.

Задержанная женщина рассказала на видео о получении от куратора фотографии и номера машины, за которой ей необходимо было следить. Вечером 12 ноября она увидела, что автомобиль Транковского стоит на парковке, и рассказала об этом куратору. На следующий день машина была подорвана.

О задержании исполнителей теракта в отношении офицера ВМФ сообщалось ранее, 19 ноября. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Они действовали по заданию Службы безопасности Украины.