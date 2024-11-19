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09:49, 19 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двух исполнителей теракта в отношении офицера ВМФ в Севастополе

ФСБ задержала в Крыму двух исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух жителей, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным силовиков, причастными к преступлению оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Они действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Женщина занималась наблюдением за Транковским, фиксируя адреса, маршруты его передвижения и распорядок дня. Ее сообщник изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), установил его на автомобиль военнослужащего и позже дистанционно привел в действие.

Сообщается, что задержанные сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания.

Подрыв автомобиля Транковского произошел около 10 утра 13 ноября в Севастополе на улице Тараса Шевченко. Военный не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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