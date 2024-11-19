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10:26, 19 ноября 2024Силовые структуры

Заложившего бомбу под машину капитана Черноморского флота в Севастополе арестовали

В Крыму суд на 2 месяца арестовал исполнителя убийства офицера ВМФ Транковского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Крыму Киевский районный суд арестовал исполнителя теракта в отношении капитана первого ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского, сообщает ТАСС.

Мужчина пробудет под стражей два месяца.

О его задержании стало известно ранее во вторник, 19 ноября. По данным силовиков, 47-летний житель Ялты по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельное взрывное устройство, установил его на автомобиль военнослужащего и позже дистанционно привел в действие.

Мужчина дал признательные показания, они попали на видео. Задержанный рассказал, что был завербован летом 2023 года и тогда же получил задание расправиться с высокопоставленным военнослужащим в Севастополе. 13 ноября он выполнил задание.

Подрыв автомобиля Транковского произошел около 10 утра 13 ноября в Севастополе на улице Тараса Шевченко. Военный не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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