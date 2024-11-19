Момент подрыва машины капитана Черноморского флота в Севастополе попал на видео

Подрыв автомобиля с капитаном Транковским сняли камеры видеонаблюдения

Момент подрыва автомобиля с капитаном первого ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерием Транковским в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах показано, как черный внедорожник Транковского едет по дороге и спустя пару секунд взрывается.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство под машину Транковского заложил 47-летний житель Ялты по заданию Службы безопасности Украины. Бомба была приведена в действие дистанционным способом. В свою очередь, 38-летняя жительница Севастополя следила за офицером. Она выясняла маршрут его передвижения и распорядок дня. Оба злоумышленника задержаны ФСБ России.