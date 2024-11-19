Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 19 ноября 2024Силовые структуры

Момент подрыва машины капитана Черноморского флота в Севастополе попал на видео

Подрыв автомобиля с капитаном Транковским сняли камеры видеонаблюдения
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент подрыва автомобиля с капитаном первого ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерием Транковским в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах показано, как черный внедорожник Транковского едет по дороге и спустя пару секунд взрывается.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство под машину Транковского заложил 47-летний житель Ялты по заданию Службы безопасности Украины. Бомба была приведена в действие дистанционным способом. В свою очередь, 38-летняя жительница Севастополя следила за офицером. Она выясняла маршрут его передвижения и распорядок дня. Оба злоумышленника задержаны ФСБ России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

      Глава МИД Венгрии предупредил о риске глобальной катастрофы из-за действий Байдена

      Боррель счел соответствующим международному праву разрешение Киеву на удары вглубь России

      Выстреливший в лицо полицейскому из ружья россиянин предстанет перед судом

      Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

      В Финляндии напомнили Зеленскому о его прошлом клоуна

      Зеленский призвал принудить Россию к миру силой

      Россиянам предсказали доллар по 110 рублей

      В Германии указали на продвижение российских военных в Часовом Яре

      Полиция нашла череп пропавшей два года назад женщины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше