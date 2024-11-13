Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 13 ноября 2024Силовые структуры

В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота. Что об этом известно?

Развожаев: при подрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Крыму

Кадр: Telegram-канал Mash на волне

Автомобиль взорвался на дороге на улице Тараса Шевченко в Севастополе. В этот момент внутри находился военнослужащий, по предварительным данным, капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Как стало известно, пострадавшему оторвало ноги. Он скончался на месте.

Рассматривается вероятность диверсии

По данным очевидцев, под днище автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ) — на этом месте после взрыва образовалась дыра.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глава города Михаил Развожаев подтвердил информацию, что жертвой подрыва стал военнослужащий. По его данным, ЧП произошло около 9:53 (совпадает с мск), после чего на место выдвинулись сотрудники МЧС и скорой. Прибывшие туда сотрудники спецслужб не смогли спасти мужчину.

Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии

Михаил Развожаевглава Севастополя

За офицером велась слежка

Как пишет Mash, за погибшим начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитаном I ранга Валерием Т. следили около семи дней.

О 47-летнем офицере известно, что он является выпускником Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова и с декабря прошлого года находится в украинских списках. Рассматривается версия заказного убийства. Причиной его смерти стала обильная кровопотеря.

Материалы по теме:
В Москве взорвали черный внедорожник. Его хозяином оказался бывший подполковник СБУ
В Москве взорвали черный внедорожник. Его хозяином оказался бывший подполковник СБУ
12 апреля 2024
Раскрыты новые подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году. О чем говорят результаты экспертизы?
Раскрыты новые подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году. О чем говорят результаты экспертизы?
3 мая 2024

Ранее СВУ нашли под днищем авто полицейского, пытавшегося въехать в Крым

В марте сообщалось, что на пункте пропуска «Джанкой» при въезде в Крым сотрудники ФСБ нашли СВУ под днищем машины сотрудника полиции Херсонской области. Взрывчатка была установлена под водительским сиденьем.

В результате сотрудникам спецслужб удалось обезвредить устройство. Позже экспертиза установила, что оно было изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на Украину странами НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Россияне привезли из Турции детскую одежду и нарвались на конфискацию

      МВД России задержало бизнесмена за аферу с «Пушкинской картой» на 100 миллионов рублей

      Названы лучшие советы по сжиганию жира на животе

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше