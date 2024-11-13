В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота. Что об этом известно?

Развожаев: при подрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий

Автомобиль взорвался на дороге на улице Тараса Шевченко в Севастополе. В этот момент внутри находился военнослужащий, по предварительным данным, капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Как стало известно, пострадавшему оторвало ноги. Он скончался на месте.

Рассматривается вероятность диверсии

По данным очевидцев, под днище автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ) — на этом месте после взрыва образовалась дыра.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глава города Михаил Развожаев подтвердил информацию, что жертвой подрыва стал военнослужащий. По его данным, ЧП произошло около 9:53 (совпадает с мск), после чего на место выдвинулись сотрудники МЧС и скорой. Прибывшие туда сотрудники спецслужб не смогли спасти мужчину.

Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии Михаил Развожаев глава Севастополя

За офицером велась слежка

Как пишет Mash, за погибшим начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитаном I ранга Валерием Т. следили около семи дней.

О 47-летнем офицере известно, что он является выпускником Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова и с декабря прошлого года находится в украинских списках. Рассматривается версия заказного убийства. Причиной его смерти стала обильная кровопотеря.

Ранее СВУ нашли под днищем авто полицейского, пытавшегося въехать в Крым

В марте сообщалось, что на пункте пропуска «Джанкой» при въезде в Крым сотрудники ФСБ нашли СВУ под днищем машины сотрудника полиции Херсонской области. Взрывчатка была установлена под водительским сиденьем.

В результате сотрудникам спецслужб удалось обезвредить устройство. Позже экспертиза установила, что оно было изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на Украину странами НАТО.