На въезде в Крым обнаружили взрывное устройство. Его нашли под днищем автомобиля правоохранителя из Херсонской области

В автомобиле правоохранителя на въезде в Крым обнаружили взрывное устройство

На пункте пропуска «Джанкой» при въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили под днищем автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ).

Уточняется, что за рулем находился сотрудник правоохранительных органoв Херсонской области. В ходе досмотра силовики нашли прикрепленный к днищу пoд водительским сидением предмет, похожий на взрывное устрoйство. Автомобиль оперативно переместили на безoпасное расстояние, прибывшие на место взрывотехники oбезвредили СВУ.

Эксперты заключили, что взрывное устрoйство изготовлено из компонентов иностранного прoизводства, поставляемых на Украину странами НАТО. В данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные.

ФСБ задержала двух человек по подозрению в подготовке к терактам на полуострове

О задержании стало известно 1 марта. По данным ФСБ, житель Симферополя 1984 года рождения должен был совершить теракт на железной дороге в Крыму. Он также помогал диверсионной группе Главного управления разведки Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железной дороги в Симферопольском районе. У мужчины изъяли радиоуправляемое СВУ, а также нашли переписку, которая подтверждала планы мужчины по совершению теракта.

Кроме того, была задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. По данным силовиков, она готовила террористический акт в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России. В ФСБ рассказали, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

В начале февраля СБУ попыталась организовать теракт в отношении главы Крыма

5 февраля ФСБ в Симферополе предотвратила теракт в отношении главы Крыма Сергея Аксенова. Покушение пытались организовать трое завербованных россиян. По заданию им нужно было подорвать кортеж из двух машин. При задержании у фигурантов изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. Мину, которой должны были взорвать кортеж, привезли из Мелитополя в газовом баллоне машины.

Это уже не первое покушение на Сергея Аксенова. До этого ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма в июле 2023 года. Задержанным тоже оказался завербованный СБУ гражданин России.

На Украине предупредили о «новых сюрпризах» в Крыму

В феврале глава военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые «сюрпризы» и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. До этого глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также предупредил о «новых сюрпризах» и пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го.

Комментируя угрозы, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Следственный комитет фиксирует все факты террористической деятельности руководства Украины, направленные против России. При этом депутат отметил, что спецслужбы, как правило, решают свои задачи без лишней шумихи и рекламы.