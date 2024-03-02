Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 2 марта 2024Силовые структуры

На въезде в Крым обнаружили взрывное устройство. Его нашли под днищем автомобиля правоохранителя из Херсонской области

В автомобиле правоохранителя на въезде в Крым обнаружили взрывное устройство
СюжетНаселение России:

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

На пункте пропуска «Джанкой» при въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили под днищем автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ).

Уточняется, что за рулем находился сотрудник правоохранительных органoв Херсонской области. В ходе досмотра силовики нашли прикрепленный к днищу пoд водительским сидением предмет, похожий на взрывное устрoйство. Автомобиль оперативно переместили на безoпасное расстояние, прибывшие на место взрывотехники oбезвредили СВУ.

Эксперты заключили, что взрывное устрoйство изготовлено из компонентов иностранного прoизводства, поставляемых на Украину странами НАТО. В данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

ФСБ задержала двух человек по подозрению в подготовке к терактам на полуострове

О задержании стало известно 1 марта. По данным ФСБ, житель Симферополя 1984 года рождения должен был совершить теракт на железной дороге в Крыму. Он также помогал диверсионной группе Главного управления разведки Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железной дороги в Симферопольском районе. У мужчины изъяли радиоуправляемое СВУ, а также нашли переписку, которая подтверждала планы мужчины по совершению теракта.

Кроме того, была задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. По данным силовиков, она готовила террористический акт в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России. В ФСБ рассказали, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В начале февраля СБУ попыталась организовать теракт в отношении главы Крыма

5 февраля ФСБ в Симферополе предотвратила теракт в отношении главы Крыма Сергея Аксенова. Покушение пытались организовать трое завербованных россиян. По заданию им нужно было подорвать кортеж из двух машин. При задержании у фигурантов изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. Мину, которой должны были взорвать кортеж, привезли из Мелитополя в газовом баллоне машины.

Это уже не первое покушение на Сергея Аксенова. До этого ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма в июле 2023 года. Задержанным тоже оказался завербованный СБУ гражданин России.

На Украине предупредили о «новых сюрпризах» в Крыму

В феврале глава военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые «сюрпризы» и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. До этого глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также предупредил о «новых сюрпризах» и пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го.

Материалы по теме:
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
17 июля 2023
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?
17 июля 2023

Комментируя угрозы, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Следственный комитет фиксирует все факты террористической деятельности руководства Украины, направленные против России. При этом депутат отметил, что спецслужбы, как правило, решают свои задачи без лишней шумихи и рекламы.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      На въезде в Крым обнаружили взрывное устройство. Его нашли под днищем автомобиля правоохранителя из Херсонской области

      Россияне перестали отказываться от алкоголя

      Российский футболист рассказал о мечте играть в Англии

      Взрыв произошел вблизи здания электроподстанции в российском городе

      Украина третий раз за день атаковала российский регион

      Кадыров спрогнозировал «невероятную» явку на выборах президента России в Чечне

      Власти пообещали восстановить Авдеевку в ближайшем будущем

      В России отреагировали на атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

      Россиянина задержали за домогательства спящей 14-летней девочки в поезде

      В Минобороны заявили об улучшении положения на одном направлении СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше