ФСБ задержала завербованных украинскими спецслужбами россиян

В Крыму ФСБ задержала двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами

В Крыму сотрудники ФСБ задержали завербованных украинскими спецслужбами двоих россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Один из задержанных, житель Симферополя 1984 года рождения, должен были совершить теракт на железной дороге в Крыму. Он также помогал диверсионной группе Главного управления разведки Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв железной дороги в Симферопольском районе. У него изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Силовики также нашли переписку, которая подтверждала планы мужчины по совершению теракта.

Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. Она готовила террористический акт в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России. В ФСБ заявили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего россиянина за перевод денежных средств Вооруженным силам Украины (ВСУ).